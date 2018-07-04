В МИД России рассказали о ежедневных переговорах с сирийской оппозицией

Вершинин подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на положительный исход дискуссии, отметив, что переговоры ведутся с теми представителями оппозиции, которые не занимаются террористической деятельностью «и которые выбирают путь политического урегулирования».

Сирийские оппозиционеры в свою очередь сообщили Reuters , что переговоры с российской стороной провалились из-за требования сдать тяжелое оружие. Они также отметили, что Россия выступает не за поэтапное разоружение, а требует передать все тяжелое оружие единовременно.

Россия и представители умеренной сирийской оппозиции начали последний раунд переговоров в среду, 4 июля. После первого раунда оппозиционеры назвали российские требования «унизительной капитуляцией». По официальным данным, вернуться за стол переговоров мятежников убедила Иордания