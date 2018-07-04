Заявления Путина о ядерном оружии России вызывает нервный тик у противников

Выступая в Кремле 28 июня перед выпускниками российских военных училищ, Путин сказал, что новое вооружение — это резкий скачок в развитии военного потенциала России , и добавил, что страна достигла «реального прорыва» в разработке нового оружия.

Президент Путин также высоко оценил гиперзвуковой комплекс «Авангард» и сверхзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которые будут приняты на вооружение в ближайшие несколько лет.

Он также упомянул авиационную гиперзвуковую противокорабельную ракету «Кинжал», находящуюся в подразделениях в южной части России.

В марте, когда отношения России и Запада достигли пика напряженности, Путин представил новое вооружение. Также президент РФ добавил, что новое оружие может перехватить и уничтожить любую цель на планете.