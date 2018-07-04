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Заявления Путина о ядерном оружии России вызывает нервный тик у противников
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Заявления Путина о ядерном оружии России вызывает нервный тик у противников 

ИноСМИ 4 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Выступая в Кремле 28 июня перед выпускниками российских военных училищ, Путин сказал, что новое вооружение — это резкий скачок в развитии военного потенциала России, и добавил, что страна достигла «реального прорыва» в разработке нового оружия.
Президент Путин также высоко оценил гиперзвуковой комплекс «Авангард» и сверхзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которые будут приняты на вооружение в ближайшие несколько лет.
Он также упомянул авиационную гиперзвуковую противокорабельную ракету «Кинжал», находящуюся в подразделениях в южной части России.
В марте, когда отношения России и Запада достигли пика напряженности, Путин представил новое вооружение. Также президент РФ добавил, что новое оружие может перехватить и уничтожить любую цель на планете.
Напоминаем, что в настоящее время Россия и Запад расходятся во мнениях по многим вопросам относительно Украины и Сирии.
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