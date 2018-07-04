Король готовит сделку Москвы и Вашингтона

Официально визит министра иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства был посвящён Палестине и Сирии — «в контексте функционирования зоны деэскалации с участием России, США и Иордании». Именно в Аммане готовилось соглашение Москвы и Вашингтоне по юго-западной зоне деэскалации, объявленное Путиным и Трампом в Гамбурге. Сейчас проправительственные силы ведут там наступление, и визит Аймана ас-Сафади, скорее всего, готовит очередное американо-российское соглашение. Известно, что иорданская сторона снова выступает посредником в возобновившихся переговорах между нерадикальной оппозицией и российскими военными и, естественно, у неё есть свои интересы в этом вопросе.

В небогатой нефтяными ресурсами Иордании сосредоточено более 1,3 миллиона беженцев, в основном тех, кто покинул соседнюю Сирию с начала войны в 2011 году. В этом смысле понятно заявление Аймана Сафади , что Иордания не может больше принимать беженцев, но она продолжит помогать им по мере сил и призывает стороны придерживаться политического соглашения. 4 июля иорданские власти открыли три пункта для оказания помощи населению и направили 36 грузовиков с гумпомощью. По данным ООН, с начала операции число перемещённых сирийцев в зоне деэскалации достигло 270 тысяч человек, при этом 70 тысяч из них ищут убежища вдоль границы.

Ситуация на юге остаётся крайне запутанной. Дамаск утверждает, что проводит операцию против террористов, представители оппозиции заявляют, что удары наносятся по отрядам Южного фронта, участвующего в политических переговорах и сформированного преимущественно из местных жителей. Москва поддерживает авиаударами наступление проправительственных сил, среди которых, несмотря на протесты Израиля , США и ряда других стран, остаются проиранские отряды. В то же время, по словам заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова , США и Россия могут провести консультации по ситуации на юге Сирии во время визита в российскую столицу помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона

Гипотетически ситуацию можно направить в политическое русло. Так, 1 июля одна из крупных фракций оппозиционного «Южного фронта» вроде как заключила с российскими военными соглашение о том, что она сохранит контроль над городом Босра аль-Шам, но присоединится к 5-му добровольческому штурмовому корпусу. Другой вопрос — насколько другие группы готовы последовать по такому сценарию и не является ли такое соглашение тактическим ходом для того, чтобы снять обвинения с Дамаска о нарушении политических договорённостей. 4 июля стало известно о списке условий, выдвинутых переговорным комитетом вооружённой оппозиции. В ответ на возвращение САР к прежде очерченным границам повстанцы готовы начать сдачу тяжёлого вооружения с момента возвращения перемещённых лиц, открыть дороги для экономического сотрудничества Дамаска и Иордании, пустить в этот район российскую военную полицию и т.д.