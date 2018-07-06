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Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области принимают участи во Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!»
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Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области принимают участи во Всероссийской акции «Наша семья, наш футбол!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 июля 2018
Слушатели Центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской в преддверии Дня семьи, любви и верности принимают участие в акции МВД России «Наша семья, наш футбол!». Цель акции — пропаганда семейных ценностей, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел.
Младший лейтенант полиции Александр Вятчин уже знает, в какую спортивную секцию отдать сына, несмотря на его юный возраст. Любимой игрушкой Тимофея, едва научившегося ходить, стал футбольный мяч. Энтузиазма Тимофею не занимать. Малыш уверенно пасует отцу, осваивает дриблинг.
Вместе с сыном Александр болеет за нашу сборную и смотрит все матчи с ее участием.
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