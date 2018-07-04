Выпускницам Сеченовского университета вручат военные билеты

Военные билеты с 9 по 13 июля вручат в торжественной обстановке выпускницам Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Сеченова.

— Девушкам уже выдали дипломы о высшем образовании. В 2018 году военные билеты получит рекордное количество студентов, — сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Отметим, что все студенты этого университета являются военнообязанными. После окончания высшего учебного заведения они смогут работать в структуре Вооруженных Сил.

Вручение пройдет в Военном комиссариате Замоскворецкого района, расположенном по адресу: Хилков переулок, дом 2, строение 2.