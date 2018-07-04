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Выпускницам Сеченовского университета вручат военные билеты
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Выпускницам Сеченовского университета вручат военные билеты 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 июля 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Военные билеты с 9 по 13 июля вручат в торжественной обстановке выпускницам Первого Московского государственного медицинского университета имени Ивана Сеченова.
— Девушкам уже выдали дипломы о высшем образовании. В 2018 году военные билеты получит рекордное количество студентов, — сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Отметим, что все студенты этого университета являются военнообязанными. После окончания высшего учебного заведения они смогут работать в структуре Вооруженных Сил.
Вручение пройдет в Военном комиссариате Замоскворецкого района, расположенном по адресу: Хилков переулок, дом 2, строение 2.
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