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Флористы представили японские сады
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Флористы представили японские сады 

Вечерняя Москва 5 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В тени деревьев раскинулся сад камней с миниатюрными бонсаями и каменными фонарями. У главной сцены участницы показа кимоно поправляют традиционный макияж с белой пудрой и алой помадой. Осваивать восточную живопись и изучать азы икебаны на Дне Японии в рамках Moscow Flower Show отправилась корреспондент «ВМ».
В уютной беседке под звуки природы гости осваивают азы чайной церемонии. На рисовой бумаге черной тушью мастера живописи и графики демонстрируют искусство суми-е. А молодые дизайнеры, вооружившись самыми обычными нитками для вышивки, создают японские шары темари.
— Фестиваль садов и цветов всегда отвечает тому, что происходит в столице, — утверждает президент Moscow Flower Show Карина Лазарева. — Мы неразрывно связаны с актуальными темами, ведь сады — это отражение определенного времени и всей эпохи. Это дает нам идеи для новых творческих прорывов. А так как сейчас в России объявлен год Японии, почему бы не вдохновиться этой необычной культурой. У нас здесь и японский садик, и чаепитие, и танцы, и мастер-классы. Все, чтобы создать атмосферу Страны восходящего солнца.
В центре всеобщего внимания — традиционный японский сад. Его уменьшенная копия, выполненная по всем стандартам и украшенная уникальными задумками создателей, на фоне всеобщей яркости и пестроты выделяется живой естественностью. На входе — небольшой бассейн цукубай для омовения рук. Под тенью бонсая — устройство соцу для отпугивания злых духов.
— Идея японского сада — максимальная близость к природе, — рассказывает создатель сада Екатерина Корбут. — Последние тенденции — это сухой пейзаж. Галька или песок имитируют воду, камни по форме напоминают острова. Наш сад делится на две части: внутренний дворик для медитаций и внешний — для чайной церемонии. Несмотря на традиционный уклад жизни японцев, направления в искусстве создания садов есть разные. В том числе появляются и европеизированные сады, где растут бонсаи, устанавливаются фигурки и высаживаются яркие цветы.
СПРАВКА
30 тысяч цветов было использовано при создании композиций на Московском фестивале садов и цветов. Оценить дизайнерские композиции флористов можно вплоть до 8 июля.
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