Прямую дорогу из Томска в Тюмень построят за 18,5 млрд рублей

"По дороге Тобольск — Тара — Томск мы приняли решение, что там участок должен быть заново построен. Он стоит 18,5 миллиарда рублей", — сказал Дитрих.

Часть дороги пройдет по территории Омской области . Трасса соединит Томскую область с Омской, а также позволит жителям регионов Западной Сибири ездить напрямую на север Тюменской области, минуя саму Тюмень. Этот маршрут будет особенно востребован вахтовиками, которые едут работать в Тюменскую область.

Сейчас из Томска в Тюмень можно попасть по дороге в обход, через Новосибирск и Омск, ее протяженность составляет порядка 1,5 тыс. км.

Дитрих пояснил, что рассматривается вариант строительства дороги на условиях концессионного соглашения. Трасса позволит снизить нагрузку на существующие магистрали, отметил министр.