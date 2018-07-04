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Прямую дорогу из Томска в Тюмень построят за 18,5 млрд рублей
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Прямую дорогу из Томска в Тюмень построят за 18,5 млрд рублей 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: ТАСС
ОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Автомобильная дорога Тюмень — Тобольск — Тара — Томск протяженностью 1,2 тыс. км, которая позволит вахтовикам из Западной Сибири добираться до севера Тюменской области, обойдется в 18,5 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам в Омске министр транспорта России Евгений Дитрих.
"По дороге Тобольск — Тара — Томск мы приняли решение, что там участок должен быть заново построен. Он стоит 18,5 миллиарда рублей", — сказал Дитрих.
Часть дороги пройдет по территории Омской области. Трасса соединит Томскую область с Омской, а также позволит жителям регионов Западной Сибири ездить напрямую на север Тюменской области, минуя саму Тюмень. Этот маршрут будет особенно востребован вахтовиками, которые едут работать в Тюменскую область.
Сейчас из Томска в Тюмень можно попасть по дороге в обход, через Новосибирск и Омск, ее протяженность составляет порядка 1,5 тыс. км.
Дитрих пояснил, что рассматривается вариант строительства дороги на условиях концессионного соглашения. Трасса позволит снизить нагрузку на существующие магистрали, отметил министр.
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