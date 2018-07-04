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Глава Минобороны Македонии назвала сроки вступления республики в НАТО
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Глава Минобороны Македонии назвала сроки вступления республики в НАТО 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Македония получит приглашение для вступления в НАТО на следующей неделе и через несколько месяцев станет полноправным членом Североатлантического альянса, заявила в среду министр обороны страны Радмила Шечеринска.
Правительство Македонии вечером во вторник утвердило стратегию развития обороны и вооруженных сил страны. По словам главы минобороны, Скопье последовательно работало над реформами и «выполнило все условия для членства в НАТО».
"Данный стратегический документ практически является повесткой всей реформы обороны Республики Македония, а его подготовка — важный шаг вперед для гарантии нашей безопасности и нашего членства в НАТО", — цитирует пресс-служба правительства министра обороны.
"На следующей неделе мы получим приглашение для членства в НАТО. Это значит, что всего через несколько месяцев Македония начнет процесс ратификации протокола о вступлении, и с этого момента она будет участвовать во всех встречах НАТО и станет частью совета Североатлантического альянса", — подчеркнула Шечеринска.
Глава военного ведомства добавила, что оборонный бюджет страны будет постепенно увеличен «до необходимых 2%», а вместе с ним и зарплаты военнослужащих. Она также указала, что армия республики будет опираться на высококвалифицированных профессионалов, технически обеспеченных по стандартам НАТО, и продолжит участие в международных операциях и миссиях НАТО, ЕС и ООН.
"Когда год назад Черногория вступила в НАТО, я их поздравила и сказала, что наша цель — чтобы Македония стала 30-м членом альянса. Тогда это звучало как желание, сейчас это реальность, которая прямо перед нами", — отметила министр обороны.
Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Брюсселе.
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