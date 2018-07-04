Глава Минобороны Македонии назвала сроки вступления республики в НАТО

БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости Македония получит приглашение для вступления в НАТО на следующей неделе и через несколько месяцев станет полноправным членом Североатлантического альянса, заявила в среду министр обороны страны Радмила Шечеринска.

Правительство Македонии вечером во вторник утвердило стратегию развития обороны и вооруженных сил страны. По словам главы минобороны, Скопье последовательно работало над реформами и «выполнило все условия для членства в НАТО».

"Данный стратегический документ практически является повесткой всей реформы обороны Республики Македония, а его подготовка — важный шаг вперед для гарантии нашей безопасности и нашего членства в НАТО", — цитирует пресс-служба правительства министра обороны.

"На следующей неделе мы получим приглашение для членства в НАТО. Это значит, что всего через несколько месяцев Македония начнет процесс ратификации протокола о вступлении, и с этого момента она будет участвовать во всех встречах НАТО и станет частью совета Североатлантического альянса", — подчеркнула Шечеринска.

ООН. Глава военного ведомства добавила, что оборонный бюджет страны будет постепенно увеличен «до необходимых 2%», а вместе с ним и зарплаты военнослужащих. Она также указала, что армия республики будет опираться на высококвалифицированных профессионалов, технически обеспеченных по стандартам НАТО, и продолжит участие в международных операциях и миссиях НАТО, ЕС

"Когда год назад Черногория вступила в НАТО, я их поздравила и сказала, что наша цель — чтобы Македония стала 30-м членом альянса. Тогда это звучало как желание, сейчас это реальность, которая прямо перед нами", — отметила министр обороны.