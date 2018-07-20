Путин: окончательного решения по пенсионной реформе пока нет 

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Президент РФ Владимир Путин прокомментировал проведение пенсионной реформы в России, заявив о том, что ему не нравятся предложенные варианты по повышению пенсионного возраста, но при этом изменение законодательства необходимо.
"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан. Вопрос не вчера возник, — он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", — заявил Путин на встрече в пятницу с волонтерами чемпионата мира по футболу в Калининграде. «Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится », — отметил президент России в эфире телеканала «Россия 24». Он призвал выслушать различные мнения, рассмотреть различные варианты с учетом перспективы. «Но о чем говорят эксперты? Мы должны ведь основываться не на эмоциях, а на реальных оценках состояния экономики и перспектив ее развития и социальной сферы», — подчеркнул российский лидер, — «Пенсионное законодательство можно не менять еще лет десять, и денег на выплаты хватит. Однако, думать надо о том, что нас ждет в перспективе». Президент РФ напомнил о расчетах, которые показывают, что если ничего не делать, то количество пенсионеров быстро сравняется с количеством работающих. «Все равно надо будет принимать какие-то решения» и если сейчас успокоить население и сказать, что все хорошо, то через некоторое время начнутся сложности с выплатами пенсий, пенсионная система лопнет и граждане России потом скажут, что власть их снова обманула, скрывала от них проблему. "Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться, и сейчас разворачивается. Естественно нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", — подчеркнул президент РФ.