Повышение пенсионного возраста спасет российский бюджет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подсчитал, что трансферт в Пенсионный фонд России (ПФР) из федерального бюджета может вырасти до пяти триллионов рублей в 2024-2026 годах в случае отказа от повышения пенсионного возраста.

Как следует из материалов думского комитета, сейчас в бюджет ПФР уходит около 20 процентов от общего объема расходов федерального бюджета. Там также говорится, что размер отчислений в пенсионный фонд увеличился примерно в 64 тысячи раз с 1992 года — с 54 миллионов до 3,5 триллиона рублей.

Таким образом, комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. При этом увеличение пенсий за счет повышения ставки страховых взносов депутаты сочли нецелесообразным.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что без проведения соответствующей реформы размер пенсии в России может существенно сократиться уже через 12 лет.