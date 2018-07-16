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Повышение пенсионного возраста спасет российский бюджет
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Повышение пенсионного возраста спасет российский бюджет 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Комитет Госдумы по бюджету и налогам подсчитал, что трансферт в Пенсионный фонд России (ПФР) из федерального бюджета может вырасти до пяти триллионов рублей в 2024-2026 годах в случае отказа от повышения пенсионного возраста.
Как следует из материалов думского комитета, сейчас в бюджет ПФР уходит около 20 процентов от общего объема расходов федерального бюджета. Там также говорится, что размер отчислений в пенсионный фонд увеличился примерно в 64 тысячи раз с 1992 года — с 54 миллионов до 3,5 триллиона рублей.
Таким образом, комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. При этом увеличение пенсий за счет повышения ставки страховых взносов депутаты сочли нецелесообразным.
Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что без проведения соответствующей реформы размер пенсии в России может существенно сократиться уже через 12 лет.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил проведение широкомасштабной пенсионной реформы 14 июня. Суть изменений системы будет сведена к повышению пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. Взамен власти обещают увеличить выплаты пенсионерам, которые доживут до нового пенсионного возраста.
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