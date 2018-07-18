Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в пенсионном законодательстве

Обсуждение громкого законопроекта продолжается уже месяц. Отзывы на него прислали региональные власти, предложения федерального правительства они поддержали. Но у обычных людей остается немало вопросов. Мы решили повторить из них те, которые задаются чаще всего, и привести аргументы, исходя из которых правительство принимало свое решение.

1. Как вырастут пенсионные выплаты, если возраст будет увеличен?

Уже в следующем году размер средней пенсии должен вырасти на 1000 рублей. Все сэкономленные средства, которые будут получены в результате изменения возраста, пойдут на увеличение нынешних пенсий. Улучшение качества жизни вышедших на пенсию, увеличение их дохода — главная цель принимаемого решения. Без этого шага не получится выполнить задачу, чтобы размер пенсий увеличивался темпами выше инфляции.

Дефицит в Пенсионном фонде обсуждается уже много лет. В последние три года пенсии удавалось индексировать максимум на 400-500 рублей. Если возраст будет повышен, количество пенсионеров станет меньше, и, по расчетам правительства, среднюю прибавку удастся увеличить вдвое — до 1000 рублей. То есть уже в 2019 году неработающие пенсионеры получат дополнительный пенсионный доход 12 тысяч рублей за год. А к 2024 году размер средней пенсии должен составить порядка 20 тысяч рублей.

2. Почему решение принимается именно сейчас? Может, стоит поискать другие источники пополнения Пенсионного фонда?

Пенсионная система — страховая. Страховые отчисления, которые работодатели делают в Пенсионный фонд с зарплат своих работников, идут на выплаты текущих пенсий. В 70-е годы прошлого века на одного пенсионера приходилось почти 4 (точнее, 3,7) работника. Сейчас демографическая ситуация намного хуже: количество работающего населения каждый год уменьшается примерно на 0,4 миллиона человек. А число пенсионеров ежегодно прирастает на 1,5-1,6 миллиона. К 2019 году на одного пенсионера будет приходиться лишь два человека трудоспособного возраста. Если с пенсионной системой ничего не делать, размер пенсий неизбежно придется сокращать. На то, чтобы их увеличивать, просто не хватит средств.

Цели, о которых заявляет правительство, — это, во-первых, добиться, чтобы индексация пенсий шла более быстрыми темпами по сравнению с инфляцией (это означает, что материальный достаток пенсионеров будет улучшаться). А во-вторых, итоговая задача — добиться выполнения международных требований к минимальному уровню социального обеспечения (он определен 102-й Конвенцией МОТ): пенсионные выплаты по старости должны компенсировать не менее 40 процентов утраченного индивидуального дохода гражданина (рассчитанного по методологии МОТ).

Что касается других источников, конечно, правительство предпринимает шаги, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд — и за счет увеличения зарплат, и за счет уменьшения «серой» занятости (когда люди получают зарплату в «конвертах», и социальные взносы за них работодатель не вносит). Теоретически, можно было бы, например, увеличить ставку страховых отчислений, но при этом возрастает нагрузка на бизнес и велик риск, что предприниматели снова уйдут в тень еще больше.

3. Население стареет везде, как решают пенсионную проблему за рубежом?

На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Причем многие начали это делать еще лет 20-30 назад и сдвигали планку постепенно. Такой же подход выбран и у нас. В большинстве государств возраст выхода на пенсию или приближен или уже равен 65 годам и у мужчин, и (за небольшими исключениями) у женщин, и некоторые государства продолжают его повышать.

Италии, Азербайджане, Армении, Например, в Германии Испании к 2020-м годам планка достигнет 67 лет. Даже в близких нам странах — Казахстане Молдавии — повышение уже идет, в прошлом году такое же решение было принято в Беларуси

4. Есть немало профессий, в которых велики физические нагрузки, и человек изнашивается намного быстрее. Что будет с ними?

Граждане, которые имеют право на получение досрочных пенсий в связи с вредными и тяжелыми условиями труда, по-прежнему будут выходить на пенсию раньше общеустановленного срока. Это касается шахтеров, горняков, металлургов, железнодорожников — одним словом, «списочников», включая и так называемые малые списки. Кроме того, сохраняется ранний выход на пенсию у людей, подвергшихся радиационному воздействию, у многодетных матерей (родивших и вырастивших пятерых и более детей), некоторых других социально уязвимых групп.

5. И сегодня работники предпенсионного возраста уязвимы: их сокращают в первую очередь. Что будет, если возраст повысят, а человека уволят?

Безработица в стране очень низкая: 3,7 миллиона человек (4,9 процента трудоспособного населения). И в ближайшие годы дефицит рабочей силы, особенно квалифицированной, будет только расти. Поэтому работники зрелого возраста не будут конкурировать с более молодыми. Тем более что у них разные сферы деятельности. Молодежь привлекают IT-технологии, телекоммуникации, другие быстро развивающиеся отрасли. Старшие возраста востребованы в бюджетной сфере (здравоохранение, образование), в традиционных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.

Тем не менее правительство готовит комплекс мер, которые защитят работников предпенсионного возраста. Планируется сохранить право на оформление пенсии досрочно (на два года) в случае сокращения. Роструду поручено подготовить программы переподготовки пожилых и обратить особое внимание на помощь в их трудоустройстве. Правительство заявляет и об увеличении пособия по безработице для таких граждан.

Точка зрения

Когда говорят, что предложение о повышении пенсионного возраста было совершенно неожиданным, люди, очевидно, забыли, как все было в реальности. Вопрос о возрасте вставал еще лет десять назад.

Финансовый блок говорил о необходимости повысить возраст давно. Об этом много раз заявлял и мой предшественник Алексей Кудрин . Но возраст — вопрос очень значимый и социально чувствительный. Это значительная часть нашей социальной политики. Невозможно было говорить об этом решении, пока у нас была реально низкая продолжительность жизни. Но ситуация меняется: мы действительно живем дольше, изменились и условия труда, и здравоохранение стало лучше. Сейчас в среднем активный период жизни на пенсии составляет 22 года. По нашим расчетам, и после того, как пенсионный возраст будет повышен, то есть после 2024 года, наши граждане за счет увеличения продолжительности жизни сохранят тот же самый период активного долголетия — те же 22 года.

Точка зрения

Повышение пенсионного возраста окажет положительное влияние на рынок труда из-за того, что сейчас на работу выходит поколение рожденных в 90-е годы, когда рождаемость была очень низкой. Существующая демографическая яма может привести к дефициту рабочих рук на рынке труда. Даже сейчас у нас очень низкий уровень безработицы. На рынок сейчас выходит малочисленное население, поэтому повышение возраста выхода на пенсию должно смягчить ситуацию с нехваткой квалифицированных кадров. Поэтому сейчас самое время для принятия такого решения.