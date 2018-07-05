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СКР даст оценку дыре в Октябрьском мосту
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СКР даст оценку дыре в Октябрьском мосту 

РИА 57 5 июля 2018
Фото: РИА 57
СУ СК России по Орловской области сообщает о начале доследственной проверки по факту ненадлежащего ремонта и содержания дорожного покрытия на Октябрьском (Герценском) мосту в Орле.
В последний раз покрытие здесь капитально перекладывали в 2016 году. Сейчас на швах образовались сквозные дыры. В ходе проверки будет проверено качество выполненных ремонтных работ, дана оценка действиям и бездействию должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, указано в сообщении ведомства.
Отметим, СКР значительно ускорил начала ремонта моста на улице Колхозной. Весной там были огромные ямы, они создавали угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров транспортных средств. Следователи увидели в действиях властей признаки статьи «халатность». После этого сообщения силы и деньги на ремонт нашлись довольно оперативно.
(Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области).
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Сообщение СКР даст оценку дыре в Октябрьском мосту появились сначала на РИА 57.
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