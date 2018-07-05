СКР даст оценку дыре в Октябрьском мосту

СУ СК России по Орловской области сообщает о начале доследственной проверки по факту ненадлежащего ремонта и содержания дорожного покрытия на Октябрьском (Герценском) мосту в Орле.

В последний раз покрытие здесь капитально перекладывали в 2016 году. Сейчас на швах образовались сквозные дыры. В ходе проверки будет проверено качество выполненных ремонтных работ, дана оценка действиям и бездействию должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, указано в сообщении ведомства.

Отметим, СКР значительно ускорил начала ремонта моста на улице Колхозной. Весной там были огромные ямы, они создавали угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров транспортных средств. Следователи увидели в действиях властей признаки статьи «халатность». После этого сообщения силы и деньги на ремонт нашлись довольно оперативно.

(Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области).

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