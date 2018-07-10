Самодельные шляпки смастерили на мастер-классе в Бабушкинском

Юные жители Бабушкинского района 9 июля приняли участие в мастер-классе руководителя творческой мастерской Культурного центра на Коминтерна.

— Летом солнце кажется особенно теплым, а значит — детям нужен головной убор. На мастер-классе мастера хендмейд Юлии Соколовой дети создали себе шляпки, которые защитят их от жары, — рассказала PR-менеджер центра на улице Коминтерна Алена Мидакова. — Картон, клей и ножницы — все составляющие идеальной шляпы.

Напомним, что в июле все занятия центра на Коминтерна проходят на временной площадке по адресу: ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. (вт)