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Самодельные шляпки смастерили на мастер-классе в Бабушкинском
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Самодельные шляпки смастерили на мастер-классе в Бабушкинском 

Управа района Бабушкинский 6 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Юные жители Бабушкинского района 9 июля приняли участие в мастер-классе руководителя творческой мастерской Культурного центра на Коминтерна.
— Летом солнце кажется особенно теплым, а значит — детям нужен головной убор. На мастер-классе мастера хендмейд Юлии Соколовой дети создали себе шляпки, которые защитят их от жары, — рассказала PR-менеджер центра на улице Коминтерна Алена Мидакова. — Картон, клей и ножницы — все составляющие идеальной шляпы.
Напомним, что в июле все занятия центра на Коминтерна проходят на временной площадке по адресу: ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. (вт)
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