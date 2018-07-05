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Очередной мастер-класс по зумбе пройдет в ПКиО «Бабушкинский» 6 июля
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Очередной мастер-класс по зумбе пройдет в ПКиО «Бабушкинский» 6 июля 

Управа района Лосиноостровский 5 июля 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередное занятие по зумба-фитнес пройдет в Бабушкинском парке в пятницу, 6 июля. Как сообщила режиссер культмассовых мероприятий ПКиО Олеся Кулинич, любителей зажигательных ритмов и активного отдыха ждут в Зеленом театре в 18.00.
— Это танцевальная фитнес-программа, где популярные латиноамериканские ритмы сочетаются с простой в исполнении хореографией. Час занятий зумбой позволяет не только обеспечить эффективную тренировку всего тела, но и зарядиться хорошим настроением, — говорит Кулинич. — Возраст участников не ограничен.
Кстати, новички могут не переживать, что пропустили основы — инструктор повторяет базовые шаги на каждом занятии. Напомним, Бабушкинский парк находится по адресу ул. Менжинского, 6, стр. 3. (иб)
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