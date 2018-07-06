Мастер-класс для детей проведут в Бабушкинском парке

Руководитель творческой мастерской Культурного центра на Коминтерна 9 июля проведет творческий мастер-класс для детей по изготовлению головного убора. Занятия пройдут на временной площадке центра в ПКиО «Бабушкинский».

— Летом солнце кажется особенно теплым, а значит, детям нужен головной убор. На мастер-классе мастера hand made Юлии Соколовой дети сделают себе шляпки, которые защитят их от жары, — рассказала PR-менеджер центра на Коминтерна Алена Мидакова. — Картон, клей и ножницы — все составляющие идеальной шляпы.

Участников ждут по адресу ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. Начало в 17.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. (ео)