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Мастер-класс для детей проведут в Бабушкинском парке
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Мастер-класс для детей проведут в Бабушкинском парке 

Управа района Бабушкинский 6 июля 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Руководитель творческой мастерской Культурного центра на Коминтерна 9 июля проведет творческий мастер-класс для детей по изготовлению головного убора. Занятия пройдут на временной площадке центра в ПКиО «Бабушкинский».
— Летом солнце кажется особенно теплым, а значит, детям нужен головной убор. На мастер-классе мастера hand made Юлии Соколовой дети сделают себе шляпки, которые защитят их от жары, — рассказала PR-менеджер центра на Коминтерна Алена Мидакова. — Картон, клей и ножницы — все составляющие идеальной шляпы.
Участников ждут по адресу ул. Менжинского, д. 6, стр. 3. Начало в 17.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. (ео)
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