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Лавров: призывы к США обеспечить возвращение людей в Ракку не нашли отклика
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Лавров: призывы к США обеспечить возвращение людей в Ракку не нашли отклика 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Призывы России к США обеспечить возвращение мирных жителей в сирийскую Ракку пока не находят положительного отклика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Все наши предложения в том числе американским коллегам организовать совместную операцию по разминированию и тем самым создать условия для возвращения мирных жителей (в Ракку) пока не находят позитивного отклика", — заявил он по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Москве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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