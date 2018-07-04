Лавров: призывы к США обеспечить возвращение людей в Ракку не нашли отклика

"Все наши предложения в том числе американским коллегам организовать совместную операцию по разминированию и тем самым создать условия для возвращения мирных жителей (в Ракку) пока не находят позитивного отклика", — заявил он по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Москве.