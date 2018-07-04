На российской базе в Хмеймиме посмотрели все матчи ЧМ-2018

Российские военные на сирийской базе Хмеймим не пропускают ни одной трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России , рассказал по возвращении на родину один из летчиков. По словам старшего летчика Владислава, они с сослуживцами «находились в командировке больше месяца и чрезвычайно рады такому теплому приему», передает РИА «Новости» Летчик рассказал, что российские военные на Хмеймиме следят за чемпионатом мира, проходящем в России. «Мы смотрим все трансляции, в том числе и по иностранным телеканалам», — рассказал летчик. Другой летчик по имени Константин рассказал, что их основными задачами в Сирии был мониторинг зон деэскалации с боевым снаряжением, в частности обнаружение отрядов террористов и недопущение ими атак сирийских правительственных войск. Напомним, ранее в среду командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов сообщил, что штурмовики Су-25, находившиеся в долгой командировке в Сирии, прибыли на один из военных аэродромов Краснодарского края