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На российской базе в Хмеймиме посмотрели все матчи ЧМ-2018
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На российской базе в Хмеймиме посмотрели все матчи ЧМ-2018 

Деловая газета «Взгляд» 4 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские военные на сирийской базе Хмеймим не пропускают ни одной трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России, рассказал по возвращении на родину один из летчиков.
По словам старшего летчика Владислава, они с сослуживцами «находились в командировке больше месяца и чрезвычайно рады такому теплому приему», передает РИА «Новости».
Летчик рассказал, что российские военные на Хмеймиме следят за чемпионатом мира, проходящем в России.
«Мы смотрим все трансляции, в том числе и по иностранным телеканалам», — рассказал летчик. Другой летчик по имени Константин рассказал, что их основными задачами в Сирии был мониторинг зон деэскалации с боевым снаряжением, в частности обнаружение отрядов террористов и недопущение ими атак сирийских правительственных войск.
Напомним, ранее в среду командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов сообщил, что штурмовики Су-25, находившиеся в долгой командировке в Сирии, прибыли на один из военных аэродромов Краснодарского края.
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