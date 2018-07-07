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Врио губернатора Орловской области подал документы для регистрации на выборы главы региона
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Врио губернатора Орловской области подал документы для регистрации на выборы главы региона 

ТАСС 21 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в субботу подал в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии.
"Седьмого июля Андрей Клычков, выдвинутый Орловским областным отделением КПРФ, представил в избирательную комиссию Орловской области документы для регистрации. В соответствии с законом вопрос о регистрации кандидата на должность губернатора будет рассмотрен на заседании в течение 10 дней", — сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, на пост губернатора Орловской области претендуют девять человек. Ранее о намерении участвовать в выборах губернатора облизбирком известили врио губернатора Андрей Клычков, Алексей Гусев — от Партии роста, Виталий Рыбаков — от партии «Российский общенародный союз», Иван Устинов — от Партии пенсионеров, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Руслан Перелыгин, выдвиженец от «Патриотов России» Елена Крачнакова, Евгений Алехин от партии «Родина», Василий Воробьев от реготделения партии «Честно» и Андрей Куцын — от ЛДПР.
Досрочные выборы губернатора Орловской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября.
ТАСС: последние новости
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