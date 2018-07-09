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Пять кандидатов в губернаторы Орловской области сдали подписи для регистрации
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Пять кандидатов в губернаторы Орловской области сдали подписи для регистрации 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Орловской области завершила прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы, подписные листы сдали пять человек, сказала в понедельник ТАСС секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.
"Было девять кандидатов, четверо до нас не дошли", — сказала Гонтарь.
Документы подали врио губернатора Андрей Клычков, Евгений Алехин, выдвинутый партией «Родина», Елена Крачнакова от «Патриотов России», представитель ЛДПР Андрей Куцын и Руслан Перелыгин от "Справедливой России".
До регистрации не дошли Василий Воробьев от партии «Честно/Человек. Справедливость. Ответственность», Алексей Гусев от Партии роста, Виталий Рыбаков от партии «РОС», Иван Устинов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Досрочные выборы губернатора Орловской области состоятся в единый день голосования, 9 сентября.
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