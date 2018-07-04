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Лавров не видит риска повторения ситуации в Восточной Гуте на юге Сирии
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Лавров не видит риска повторения ситуации в Восточной Гуте на юге Сирии 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возвращающимся в южные районы Сирии мирным жителям не стоит опасаться повторения там ситуации в Восточной Гуте.
"Я не опасался бы повторения ситуации в Восточном Алеппо и в Восточной Гуте. Я бы опасался повторения ситуации в Ракке, куда до сих пор не могут вернуться мирные жители, а те, кто пытается это сделать, подвергают свою жизнь угрозе из-за сохраняющейся минной опасности", — заявил министр после переговоров с иорданским коллегой в Москве.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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