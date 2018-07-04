Лавров не видит риска повторения ситуации в Восточной Гуте на юге Сирии

"Я не опасался бы повторения ситуации в Восточном Алеппо и в Восточной Гуте. Я бы опасался повторения ситуации в Ракке, куда до сих пор не могут вернуться мирные жители, а те, кто пытается это сделать, подвергают свою жизнь угрозе из-за сохраняющейся минной опасности", — заявил министр после переговоров с иорданским коллегой в Москве.

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