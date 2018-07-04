Politico: федеральный судья США отклонил иск о сговоре Трампа с Россией

Окружной судья Эллен Хувелл заявила в постановлении, что усилия связать кампанию Трампа и предполагаемые действия Стоуна были «слишком неубедительными» для того, чтобы дело продолжалось в Вашингтоне.

Тем не менее, Хувелл заявила, что решение суда не предполагает того, что в ходе президентских выборов 2016 года не было никакого сговора между штабом Трампа, Стоуном и Россией . Politico отмечает, что она ясно дала понять, что ее решение было техническим.

"Предвыборные митинги, агитация избирателей и другие регулярные мероприятия в ходе политической кампании не являются деятельностью, связанной с заговорами, о которых говорится в иске", — заявила судья.

Иск подали в прошлом году двое доноров Демократической партии США и один бывший сотрудник после хакерской атаки на партию.