ВС Ирака начали крупномасштабную операцию по зачистке от ИГ северных провинций

Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, заявил официальный представитель Министерства обороны Ирака бригадный генерал Яхъя Расул.

По его словам, в кампании, сосредоточенной в провинциях Киркук , Дияла и Салах-эд-Дин, задействована армия, федеральная полиция, шиитское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби». Командование координирует операцию с курдскими военизированными формированиями «пешмерга». Поддержку с воздуха пехоте оказывают ВВС Ирака и возглавляемой США контртеррористической коалиции.

Иракские военные перебросили дополнительные подразделения в Киркук после того, как восемь силовиков были похищены и убиты боевиками ИГ в этом районе. Среди жертв террористов оказались сотрудники полиции и бойцы ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби». Вслед за инцидентом премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение незамедлительно казнить приговоренных к смерти экстремистов.

Группировка ИГ оккупировала часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.