NYT: администрация Трампа отказывается от политики позитивной дискриминации

NYT пишет, что администрация Трампа таким образом провозгласила, что теперь будет отстаивать новые правила приема в университеты без учета расы. В совместном письме министерства образования и юстиции США говорится о том, что ведомства отменили семь принципов политики позитивной дискриминации Барака Обамы, которые «защищают политические предпочтения и позиции, выходящие за рамки требований Конституции».

В материале отмечается, что выпущенные во вторник документы не имеют юридической силы. Издание добавляет, что некоторые колледжи заявили, что будут ждать и наблюдать за дальнейшими действиями министерства образования США в отношении нового руководства, другие же сообщили, что будут продолжать политику позитивной дискриминации, право на которую предусмотрено Верховным Судом США.

Ранее стало известно, что носившую имя генерала армии США школу переименуют в честь Обамы.