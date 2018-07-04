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Главный военный прокурор Украины назвал количество потерянного ВСУ оружия за четыре года
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Главный военный прокурор Украины назвал количество потерянного ВСУ оружия за четыре года 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько единиц огнестрельного оружия Вооружённые силы Украины потеряли за прошедшие четыре года.
Об этом сообщает УНН.
«По информации Генерального штаба ВСУ в течение 2014 — 2018 годов потеряно более 15 тыс. единиц огнестрельного оружия. Автоматов — почти 7645, пистолетов — почти 3000, винтовок, пулемётов — 2200, гранатомётов — 2258. Поставлено ​​на учёт за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия», — сказал он.
Данное заявление он сделал во время своего выступления в рамках заседания комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Ранее Матиос заявлял, что в стране сложилась ситуация, которая может привести к тому, что государство возглавит украинский Аугусто Пиночет.
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