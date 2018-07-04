Ещё
Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей об ошибке в платежных документах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей об ошибке в платежных документах 

Нижегородская правда 4 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области предупреждает жителей, что в квитанциях за июнь в части взноса за капитальный ремонт допущены ошибки в сумме начислений.
Биллинговая компания ООО «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ) по договору с Фондом осуществляет расчет взносов за капитальный ремонт, печать и доставку платежных документов в районы и города Нижегородской области. В связи с поздней передачей данных о платежах за предыдущий месяц со стороны «Почты России», а также технического сбоя в ООО «КВЦ» в квитанциях добросовестных плательщиков может отображаться долг или пени.
По имеющейся у Фонда информации, квитанции с ошибочными начислениями уже получили жители г. Выксы, Балахны, Арзамаса, Ардатова, Красных Баков, Шаранги, Нижнего Новгорода и других. Последствия сбоя устранены, специалисты ООО «Кустовой вычислительный центр» пересчитали и внесли поправки в платежную систему.
Жителям, которые получили платежки с ошибочными начислениями, можно оплатить взнос на капитальный ремонт следующими способами:
— оплатить взносы за капитальный ремонт с помощью любого сервиса Сбербанка — сбербанк-онлайн, в банкоматах и т.д., самостоятельно выбрав при оплате нужную сумму платежа, ориентируясь на предыдущие месяцы;
— обратиться в любой абонентский пункт ООО «КВЦ», где по запросу им перепечатают платежные документы за июнь. Список абонентских пунктов — на официальном сайте Фонда.
Фонд приносит извинения жителям за доставленные неудобства.
Нижегородская правда: последние новости
В Нижегородской области до сих пор не назначен новый прокурор ОМК поддержала социальных предпринимателей Выксы Что пишут иностранные СМИ о Нижнем Новгороде Чемпионат мира по футболу
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
На Украину надвигается катастрофа321
Россию обвинили в попытке переманить Турцию52
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение