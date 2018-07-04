Фонд капремонта Нижегородской области предупреждает жителей об ошибке в платежных документах

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области предупреждает жителей, что в квитанциях за июнь в части взноса за капитальный ремонт допущены ошибки в сумме начислений.

Биллинговая компания ООО «Кустовой вычислительный центр» (КВЦ) по договору с Фондом осуществляет расчет взносов за капитальный ремонт, печать и доставку платежных документов в районы и города Нижегородской области. В связи с поздней передачей данных о платежах за предыдущий месяц со стороны « Почты России », а также технического сбоя в ООО «КВЦ» в квитанциях добросовестных плательщиков может отображаться долг или пени.

По имеющейся у Фонда информации, квитанции с ошибочными начислениями уже получили жители г. Выксы, Балахны, Арзамаса , Ардатова, Красных Баков, Шаранги , Нижнего Новгорода и других. Последствия сбоя устранены, специалисты ООО «Кустовой вычислительный центр» пересчитали и внесли поправки в платежную систему.

Жителям, которые получили платежки с ошибочными начислениями, можно оплатить взнос на капитальный ремонт следующими способами:

— оплатить взносы за капитальный ремонт с помощью любого сервиса Сбербанка — сбербанк-онлайн, в банкоматах и т.д., самостоятельно выбрав при оплате нужную сумму платежа, ориентируясь на предыдущие месяцы;

— обратиться в любой абонентский пункт ООО «КВЦ», где по запросу им перепечатают платежные документы за июнь. Список абонентских пунктов — на официальном сайте Фонда.

Фонд приносит извинения жителям за доставленные неудобства.