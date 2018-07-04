О ремонте дорог в Приангарье расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»

В четверг, 5 июля в 11.00 в пресс-центре « АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится пресс-конференция «Реализация федерального приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ В Приангарье. Сколько и какие дороги будут отремонтированы в текущем году. Есть ли риск срыва планов из-за подорожания битума».

На пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

— какие дороги подпадают под федеральный проект;

— какого они качества сегодня, что планируется сделать в рамках проекта: комплексный, текущий ремонты, благоустройство и т.д. ;

— какие дороги будут обновлены в рамках проекта в текущем году;

— как отбирали именно эти объекты, по каким критериям;

— могут ли жители области влиять на выбор ремонтируемых дорог;

— какие средства и из каких бюджетов планируется направить на проект в Приангарье в этом году;

— как идет контроль качества выполненных работ;

— имеются ли сложности с наличием подрядчиков, материалов для проведения работ;

— есть ли риск срыва планов из-за подорожания битума.