О ремонте дорог в Приангарье расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

В четверг, 5 июля в 11.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится пресс-конференция «Реализация федерального приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ В Приангарье. Сколько и какие дороги будут отремонтированы в текущем году. Есть ли риск срыва планов из-за подорожания битума».
На пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
— какие дороги подпадают под федеральный проект;
— какого они качества сегодня, что планируется сделать в рамках проекта: комплексный, текущий ремонты, благоустройство и т.д. ;
— какие дороги будут обновлены в рамках проекта в текущем году;
— как отбирали именно эти объекты, по каким критериям;
— могут ли жители области влиять на выбор ремонтируемых дорог;
— какие средства и из каких бюджетов планируется направить на проект в Приангарье в этом году;
— как идет контроль качества выполненных работ;
— имеются ли сложности с наличием подрядчиков, материалов для проведения работ;
— есть ли риск срыва планов из-за подорожания битума.
В пресс-конференции примет участие заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Владимирович Липатов.
Напомним, в Иркутске ликвидировали последствия ливня.