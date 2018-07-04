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Спецдокладчик ООН предложил разработать механизм для снятия с Сирии санкций Запада
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Спецдокладчик ООН предложил разработать механизм для снятия с Сирии санкций Запада 

Газета.Ru 4 июля 2018
Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири высказался за создание при ООН специального механизма, который позволит добиться послабления в санкциях Запада против Сирии, передает РИА «Новости».
По словам Джазаири, его предложение заключается в создании технической рабочей группы, куда войдут все применившие против Сирии санкции страны. Она сделает возможным выполнение работы продавцов, финансовых переговорщиков и гуманитарных работников на сирийской территории.
"Одна из рекомендаций — создать в Сирии отдел закупок под руководством ООН, который будет быстро решать проблемы по мере их поступления, и который успокоит банки и продавцов, что их транзакции проводятся и не нарушают никакой санкционный режим", — заявил Джазаири.
Он добавил, что механизм позволит принимать решения по поводу исключения из санкций, действующих в отношении Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможность снятия санкций с России зависит от ее действий.
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