Спецдокладчик ООН предложил разработать механизм для снятия с Сирии санкций Запада

Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири высказался за создание при ООН специального механизма, который позволит добиться послабления в санкциях Запада против Сирии , передает РИА «Новости»

По словам Джазаири, его предложение заключается в создании технической рабочей группы, куда войдут все применившие против Сирии санкции страны. Она сделает возможным выполнение работы продавцов, финансовых переговорщиков и гуманитарных работников на сирийской территории.

"Одна из рекомендаций — создать в Сирии отдел закупок под руководством ООН, который будет быстро решать проблемы по мере их поступления, и который успокоит банки и продавцов, что их транзакции проводятся и не нарушают никакой санкционный режим", — заявил Джазаири.

Он добавил, что механизм позволит принимать решения по поводу исключения из санкций, действующих в отношении Сирии.