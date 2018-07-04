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Транспортный узел на карте страны
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Транспортный узел на карте страны 

Все новости Новосибирской области 4 июля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
В рабочем совещании, которое Максим Акимов провел в правительстве региона, приняли участие министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Новосибирской области Андрей Травников. Разговор касался важнейших аспектов развития транспортной сферы, в том числе участия Новосибирской области в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Минтранс России высоко оценил перспективы проекта «Городская электричка». Ключевой темой для заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова, совершившего рабочую поездку в Новосибирскую область, стало развитие транспортной инфраструктуры нашего региона. По мнению вице-премьера, это важный шаг к реализации значимых для региона проектов. — Протяженность сети Новосибирской агломерации составляет более тысячи километров. Благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» удалось привести в нормативное состояние более 42 процентов сети, а по итогам этого года в порядок приведут более половины дорог агломерации, — сказал Евгений Дитрих. Кроме того, по словам главы Минтранса РФ, экономическая модель пассажирского железнодорожного кольца Новосибирской агломерации показала свою эффективность. В настоящий момент идет проработка проекта. Напомним, что он предполагает строительство четырех новых железнодорожных станций. Участники совещания обсудили перспективы развития аэропорта Толмачево и новосибирского метрополитена. Также была представлена информация о реализации проекта строительства автомобильной дороги «Юго-Западный транзит». — Есть очень хорошие шансы продвинуться по всем этим вопросам в рамках исполнения майского указа Президента. И мы сегодня конкретные решения — продвижение в экспертизе, подача заявок на финансирование в рамках бюджетного процесса, вхождение на определенных этапах в стройку — все эти вопросы очень плотно отработали, — отметил вице-премьер РФ Максим Акимов.
КОММЕНТАРИЙ
Андрей ТРАВНИКОВ, врио губернатора Новосибирской области:
— Для нас очень важны вопросы развития регионального и муниципального транспортного каркаса Новосибирской агломерации, развития общественного транспорта, в том числе метрополитена, строительство улично-дорожной инфраструктуры, строительство моста через реку Обь, развитие пассажирского железнодорожного транспорта. Сегодняшнее событие — это еще один хороший шаг для того, чтобы сделать вероятность реализации важных для Новосибирской области проектов очень высокой.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №27 от 4 июля 2018 года
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