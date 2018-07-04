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В Курской области отремонтировали федеральную трассу «Крым»
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В Курской области отремонтировали федеральную трассу «Крым» 

АиФ 4 июля 2018
Фото: АиФ
В Курском районе завершился ремонт четырехкилометрового участка федеральной трассы М-2 «Крым», сообщила пресс-служба Росавтодора.
Дорожники восстановили верхний слой асфальта, который обеспечивает высокую устойчивость полотна к разрушающим воздействиям и деформации, отремонтировали пересечения и примыкания к трассе, нанесли горизонтальную разметку из термопластика с высокими светоотражающими элементами.
По программе ФКУ Упрдор «Москва-Харьков» в регионе капитально отремонтируют еще 23 км автодорог. До конца года специалисты обновят трассы Р-298 «Курск-Воронеж-Борисоглебск» и А-142 «Тросна-Калиновка».
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