Цифра дня: Сколько убытков принёс YotaPhone 3?

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15 100 000 долларов убытков принёс YotaPhone 3.

Китайская компания China Baoli, которой сейчас принадлежит бренд YotaPhone, отчиталась о 15,1 миллиона долларов убытков из-за продаж YotaPhone 3. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ».

China Baoli впервые раскрыла данные о продажах третьего поколения YotaPhone. По состоянию на 31 марта 2018 года выручка достигла 41 млн гонконгских долларов, что составляет порядка 5,2 млн долларов США. Тем не менее убыток этого направления составил 118,6 млн гонконгских долларов, то есть 15,1 млн долларов США.