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На ВЭФ приедут гости из 19 стран, в том числе из США и Великобритании
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На ВЭФ приедут гости из 19 стран, в том числе из США и Великобритании 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представители 19 стран, в том числе Великобритании, Канады, США, Китая и Японии, подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в сентябре, сообщил вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Если конкретно по цифрам, то приглашения на ВЭФ-2018 направлены более чем 5 тысячам участникам. Среди приглашенных 1575 представителей российского бизнеса, 2871 представителей иностранного бизнеса. По состоянию на конец июня подтвердили участие 668 человек. Это представители 19 стран: из Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай, Индия, Япония; европейские страны, в том числе Великобритания, Швейцария; а также Канада и Соединенные Штаты Америки и ряд других", — заявил Трутнев в интервью РИА Новости.
"Для сравнения, в этот же период в 2017 году подтвердили готовность 409 участников", — добавил он.
Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.
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