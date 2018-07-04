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Антонов предположил, что Россия и США договорятся о кибербезопасности
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Антонов предположил, что Россия и США договорятся о кибербезопасности 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. США и Россия могут на саммите в Хельсинки обсудить и заключить двустороннее соглашение по защите от вмешательства в выборы и кибербезопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Как было уже не раз сказано нашим президентом, Россия — заложница политической борьбы в Вашингтоне. Мы не имеем к этому (вмешательству в выборы) отношения, это слухи… Мы не раз говорили нашим американским коллегам: представьте нам все доказательства. Пожалуйста, объясните нам, что именно вас беспокоит. Давайте начнем настоящие переговоры", — сказал он в интервью RT, посвященном грядущей встрече президентов России и США в Хельсинки.
"Более того, возможно, настало то самое время для настоящего соглашения между США и Россией по этому вопросу", — заявил дипломат. При этом Антонов добавил, что возможность заключения подобного соглашения у американской стороны вызывала ранее «негативную реакцию».
Посол выразил сожаление, что «слишком много времени потрачено на этот вопрос». «Мы готовы встретиться с нашими американскими друзьями и обсудить этот вопрос… Конечно, мы бы хотели убрать эти озабоченности из нашей двусторонней повестки дня», — сказал Антонов.
В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
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