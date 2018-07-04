Антонов предположил, что Россия и США договорятся о кибербезопасности

"Как было уже не раз сказано нашим президентом, Россия — заложница политической борьбы в Вашингтоне. Мы не имеем к этому (вмешательству в выборы) отношения, это слухи… Мы не раз говорили нашим американским коллегам: представьте нам все доказательства. Пожалуйста, объясните нам, что именно вас беспокоит. Давайте начнем настоящие переговоры", — сказал он в интервью RT, посвященном грядущей встрече президентов России и США в Хельсинки.

"Более того, возможно, настало то самое время для настоящего соглашения между США и Россией по этому вопросу", — заявил дипломат. При этом Антонов добавил, что возможность заключения подобного соглашения у американской стороны вызывала ранее «негативную реакцию».

Посол выразил сожаление, что «слишком много времени потрачено на этот вопрос». «Мы готовы встретиться с нашими американскими друзьями и обсудить этот вопрос… Конечно, мы бы хотели убрать эти озабоченности из нашей двусторонней повестки дня», — сказал Антонов.