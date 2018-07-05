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Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines начала полеты из Дамаска в Москву
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Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines начала полеты из Дамаска в Москву 

Rambler News Service 5 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines 4 июля совершила первый рейс из Дамаска в Москву (аэропорт Внуково), сообщили во Внуково.
Авиакомпания теперь выполняет рейсы во Внуково из Дамаска по средам (прилет в 23:05). Рейсы Москва — Дамаск осуществляются по четвергам в 00:30 по московскому времени. Авиакомпания совершает полеты на самолетах Airbus A320.
Авиакомпания Cham Wings Airlines является второй сирийской авиакомпанией, выполняющей рейсы в/из Внуково.
Ранее сообщалось, что авиакомпания начнет прямые рейсы из Дамаска в Москву 20 июня. Как пояснили RNS в пресс-службе аэропорта, тогда рейс был отложен, и авиакомпания совершила первый рейс 4 июня.
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