Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines начала полеты из Дамаска в Москву

Москву ( Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines 4 июля совершила первый рейс из Дамаска аэропорт Внуково ), сообщили во Внуково.

Авиакомпания теперь выполняет рейсы во Внуково из Дамаска по средам (прилет в 23:05). Рейсы Москва — Дамаск осуществляются по четвергам в 00:30 по московскому времени. Авиакомпания совершает полеты на самолетах Airbus A320.

Авиакомпания Cham Wings Airlines является второй сирийской авиакомпанией, выполняющей рейсы в/из Внуково.

Ранее сообщалось, что авиакомпания начнет прямые рейсы из Дамаска в Москву 20 июня. Как пояснили RNS в пресс-службе аэропорта, тогда рейс был отложен, и авиакомпания совершила первый рейс 4 июня.