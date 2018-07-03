Обрадор заявил о намерении летать только коммерческими рейсами 

МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что не будет использовать президентский самолет.
"Я принял решение не использовать президентский самолет, не буду летать и на вертолетах правительства. Я всегда буду путешествовать на обычных коммерческих рейсах и по земле. Это уже решено, мы будем этому следовать", — заявил Лопес Обрадор во вторник после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето.
Речь идет о лайнере Boeing 787-8 Dreamliner, который был куплен для главы государства в 2016 году. Стоимость самолета составила почти 219 миллионов долларов. Ранее Лопес Обрадор говорил, что готов продать этот самолет Дональду Трампу.