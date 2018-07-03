Обрадор заявил о намерении летать только коммерческими рейсами

МЕХИКО , 3 июл — РИА Новости . Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что не будет использовать президентский самолет.

"Я принял решение не использовать президентский самолет, не буду летать и на вертолетах правительства. Я всегда буду путешествовать на обычных коммерческих рейсах и по земле. Это уже решено, мы будем этому следовать", — заявил Лопес Обрадор во вторник после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето.