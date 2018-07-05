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Как можно получить огромный счет за телефон из-за аиста?
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Как можно получить огромный счет за телефон из-за аиста? 

Популярная механика 5 июля 2018
Фото: Популярная механика
Общество по охране природы EcoLogic Group установило трекер на спину белого аиста, чтобы отследить миграционные пути птицы.
Аист пролетел около 6000 км. Последний сигнал с трекера пришел из долины Нила, рядом с Голубым Нилом, после чего контакт был утерян.
А дальше вступил в дело человеческий фактор. Кто-то в Судане нашел трекер, вытащил из него сим-карту, вставил в свой собственный телефон, после чего наговорил порядка 20 часов. В результате EcoLogic Group получила счет на 2700 долларов, который организации придется оплатить.
Практика отслеживания миграционных путей птиц с помощью GPS-трекеров может быть крайне полезна и помогает оценивать образ жизни птиц, их привычки, социальное поведение и опасности, угрожающие им. Это достаточно распространенная процедура, за которую, как показывает практика, иногда приходится платить.
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