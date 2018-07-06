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Посвященная Успенскому кафедральному собору в Омске марка выйдет в почтовое обращение 25 июля
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Посвященная Успенскому кафедральному собору в Омске марка выйдет в почтовое обращение 25 июля 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: Омск Здесь
Почтовая марка, посвященная Успенскому кафедральному собору в Омске, выйдет в обращение 25 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба АО «Марка».
«25 июля в почтовое обращение выйдет марка, посвященная Успенскому кафедральному собору Омска», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительно к выпуску почтовых марок АО «Марка» будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Омска, а также художественная обложка, в которую войдут марки и виньетки, посвященные достопримечательностям Омска. На почтовой марке изображен Успенский кафедральный собор Омска.
Успенский кафедральный собор (собор в честь Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии) — действующий собор, один из наиболее посещаемых храмов Омска. Расположен в самом центре города на Соборной площади. Был разрушен во времена советской власти и восстановлен в начале XXI века на средства, специально собранные горожанами (1923 г. — закрытие храма, 1935 г. — снос храма, 2007 г. — восстановление храма).
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