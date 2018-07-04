На ремонт дорог в Новороссийске в 2018 году выделили более 255 млн рублей

Ремонт и содержание дорог Новороссийска в 2018 году обойдутся в 255 653 000 рублей. Средства, выделенные из краевого и местного бюджетов, пойдут также на тротуары, межквартальные проезды, дворовые территории во внутригородских районах, бетонирование дорожного полотна там, где это необходимо.

Как сообщает пресс-служба администрации города-героя, многие объекты уже выполнены подрядчиками на 100 процентов. В частности, это обустройство разделительной полосы пр. Дзержинского, устройство асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и ул. Пролетарской, ремонт ул. Агатовой. Кроме этого выполнен ремонт дороги по улице Комсомольской и улице Почтовой в пос. Верхнебаканском, завершён ремонт улицы Адмиральская в поселке Цемдолина.

В настоящее время ремонт дорожного полотна проводится на улице Советов — фрезерование, подъем горловин колодцев, с заменой дорожных плит, демонтаж и устройство бордюрного камня, нанесение разметки по всей площади, в том числе нанесение пешеходных переходов, с применением пластика и спрейпластика, с устройством выравнивающего слоя и нового покрытия асфальтобетонной смеси.

Продолжаются работы на улицах Кутузовская, Сакко и Ванцетти, Элеваторная, Мефодиевская. Однако из-за технических проблем на заводе, где изготавливается асфальтобетонная смесь, подрядчик идёт с нарушением графика. Администрация предупредила подрядчика, что в случае нарушения сроков сдачи объектов, будет вынуждена обратиться в суд.