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Власти Турции уволили более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота
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Власти Турции уволили более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Турецкие власти приняли решение об увольнении с госслужбы более 18,5 тыс. сотрудников после попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает Anadolu.
Как отмечается, в рамках режима ЧП была прекращена работа 12 неправительственных организаций, одного телеканала и трех газет. Кроме того, в рядах сухопутных сил работы лишились 3077 человек, в ВВС — 1949, а в ВМС — 1126. Из МВД были уволены 8998 сотрудников. Работы лишились 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава жандармерии, а также 1052 сотрудника минюста.
Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть снят после проведения выборов 24 июня.
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