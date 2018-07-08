Власти Турции уволили более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота

Турецкие власти приняли решение об увольнении с госслужбы более 18,5 тыс. сотрудников после попытки государственного переворота в 2016 году. Об этом сообщает Anadolu.

Как отмечается, в рамках режима ЧП была прекращена работа 12 неправительственных организаций, одного телеканала и трех газет. Кроме того, в рядах сухопутных сил работы лишились 3077 человек, в ВВС — 1949, а в ВМС — 1126. Из МВД были уволены 8998 сотрудников. Работы лишились 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава жандармерии, а также 1052 сотрудника минюста

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения в стране может быть снят после проведения выборов 24 июня.