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Никонов прокомментировал угрозы санкциями со стороны американского сенатора
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Никонов прокомментировал угрозы санкциями со стороны американского сенатора 

Парламентская газета 5 июля 2018
Фото: Парламентская газета
Глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов призвал американского сенатора Джона Кеннеди не беспокоиться по поводу предполагаемого им вмешательства России в выборы в конгресс США, поскольку РФ даже теоретически не может этого сделать.
Ранее Кеннеди заявил, что США примут «драконовские меры» против России, если Москва вмешается в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс.
«Он и на недавней встрече в Думе просил не вмешиваться. Вопрос только вот в чём. Как бы Россия даже теоретически могла вмешаться?» — написал Никонов в Facebook.
Парламентарий напомнил, что выборы в конгресс — это 435 кампаний в палату представителей и 33 — в сенат. И при этом везде баллотируются антироссийски настроенные кандидаты, отметил депутат.
«Технически — мы должны вмешаться во все кампании?! И в пользу кого мы должны вмешаться?! И с какой целью?! Чем быстрее американские законодатели станут задавать самим себе такие элементарные вопросы, тем быстрее они найдут на них очевидные ответы. Выбирайте спокойно!» — призвал Вячеслав Никонов.
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