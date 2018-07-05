Никонов прокомментировал угрозы санкциями со стороны американского сенатора

Ранее Кеннеди заявил, что США примут «драконовские меры» против России, если Москва вмешается в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс.

«Он и на недавней встрече в Думе просил не вмешиваться. Вопрос только вот в чём. Как бы Россия даже теоретически могла вмешаться?» — написал Никонов в Facebook.

Парламентарий напомнил, что выборы в конгресс — это 435 кампаний в палату представителей и 33 — в сенат. И при этом везде баллотируются антироссийски настроенные кандидаты, отметил депутат.

«Технически — мы должны вмешаться во все кампании?! И в пользу кого мы должны вмешаться?! И с какой целью?! Чем быстрее американские законодатели станут задавать самим себе такие элементарные вопросы, тем быстрее они найдут на них очевидные ответы. Выбирайте спокойно!» — призвал Вячеслав Никонов.