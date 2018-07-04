Американские военные объяснили, зачем берут с собой на операции флаг США

Американские военные всегда носят с собой флаг во время заграничных миссий; СМИ узнали, какую функцию выполняет главный государственный символ США для военнослужащих.

Флаг обычно свернут и привязан к снаряжению военнослужащих. Полковник-лейтенант в отставке Джеймс Риз отмечает, что флаг всегда несут во время первой операции на новом месте. Чаще всего государственный символ с собой носят силы специальных операций — элитные подразделения, пишет Fox News

Всего в этих подразделения служат чуть более 57 тыс. военных, из которых 8,3 тыс. развернуты в 90 странах. 1,2 тыс. солдат — в Африке.

Риз поясняет, что солдаты часто несут флаги на случай потери связи, когда им нужно идентифицировать себя перед дружественными силами.

Это особенно важно, когда подразделения специальных операций сражаются с коалицией истребителей разных стран, обеспечивающих поддержку с воздуха. Американский флаг — это последний канал «сигнала дальнего распознавания» на поле боя. Важно это и для Сирии , заметил Риз.

Еще один военный, который сейчас проходит службу, отметил, что эти флаги поднимают над захваченными базами или огневыми точками.