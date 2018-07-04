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Американские военные объяснили, зачем берут с собой на операции флаг США
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Американские военные объяснили, зачем берут с собой на операции флаг США 

Деловая газета «Взгляд» 4 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские военные всегда носят с собой флаг во время заграничных миссий; СМИ узнали, какую функцию выполняет главный государственный символ США для военнослужащих.
Флаг обычно свернут и привязан к снаряжению военнослужащих. Полковник-лейтенант в отставке Джеймс Риз отмечает, что флаг всегда несут во время первой операции на новом месте. Чаще всего государственный символ с собой носят силы специальных операций — элитные подразделения, пишет Fox News.
Всего в этих подразделения служат чуть более 57 тыс. военных, из которых 8,3 тыс. развернуты в 90 странах. 1,2 тыс. солдат — в Африке.
Риз поясняет, что солдаты часто несут флаги на случай потери связи, когда им нужно идентифицировать себя перед дружественными силами.
Это особенно важно, когда подразделения специальных операций сражаются с коалицией истребителей разных стран, обеспечивающих поддержку с воздуха. Американский флаг — это последний канал «сигнала дальнего распознавания» на поле боя. Важно это и для Сирии, заметил Риз.
Еще один военный, который сейчас проходит службу, отметил, что эти флаги поднимают над захваченными базами или огневыми точками.
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