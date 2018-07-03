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На полигоне Камхуд начались совместные занятия саперов российской военной базы в Армении и вооруженных сил Республики Армения
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На полигоне Камхуд начались совместные занятия саперов российской военной базы в Армении и вооруженных сил Республики Армения 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, специалистам предстоит восстановить дорогу для прохождения колонны военной техники и оборудовать котлован заданных размеров.
На высокогорном полигоне Камхуд начались совместные сборы со специалистами инженерных подразделений российской военной базы в Армении и Вооруженных сил республики.
Военнослужащие проложат около 5 км дороги по пересеченной местности с разбором лесного и скалистого завалов, восстановят дорогу для прохождения колонны военной техники и оборудуют четырехметровый котлован глубиной около одного метра.
Кроме того, военнослужащие отработают вопросы по разведке источников воды, оборудованию пунктов ее сбора и очистки с использованием современной войсковой станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена».
В совместных практических занятиях в Закавказье, которое продлится в течение недели, задействовано более 200 военнослужащих и 50 единиц военной техники.
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