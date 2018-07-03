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Росатом намерен создать 100-кубитный квантовый компьютер
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Росатом намерен создать 100-кубитный квантовый компьютер 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 3 июл — РИА Новости. Создание в ближайшие годы 100-кубитного квантового компьютера — это цель Росатома, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Наша цель на сегодняшний день, а мы являемся центром компетенции проекта «Цифровая экономика» Российской Федерации по квантовым направлениям, выйти в ближайшие годы на 100 кубит", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
По его словам, в Росатоме ожидают, что эта разработка точно войдет в число топовых. Такая работа идет, и в госкорпорации на этот счет имеются определенные амбиции, сказал Лихачев.
Со своей стороны Медведев подчеркнул, что квантовые исследования — это мейнстрим в научном мире, и к этому приковано внимание большого количества научных школ.
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