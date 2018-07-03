Росатом намерен создать 100-кубитный квантовый компьютер

"Наша цель на сегодняшний день, а мы являемся центром компетенции проекта «Цифровая экономика» Российской Федерации по квантовым направлениям, выйти в ближайшие годы на 100 кубит", — сказал Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым

По его словам, в Росатоме ожидают, что эта разработка точно войдет в число топовых. Такая работа идет, и в госкорпорации на этот счет имеются определенные амбиции, сказал Лихачев.

Со своей стороны Медведев подчеркнул, что квантовые исследования — это мейнстрим в научном мире, и к этому приковано внимание большого количества научных школ.