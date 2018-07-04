В Ярославле стартовал ремонт на проспекте Авиаторов

В Заволжском районе Ярославля стартовал долгожданный ремонт на проспекте Авиаторов.

Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook. Он попросил местных жителей отнестись с пониманием с возможным транспортным коллапсам.

Сейчас подрядчик демонтирует старые бордюры. После на дороге будут закрывать по одной полосе для фрезеровки полотна и укладки нового асфальта. Известно, что рабочие должны завершить ремонт до середины октября.

Также подрядчная организация должна привести в порядок все второстепенные проезды.