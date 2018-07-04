Ещё
В Ярославле стартовал ремонт на проспекте Авиаторов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле стартовал ремонт на проспекте Авиаторов 

АиФ 4 июля 2018
Фото: АиФ
В Заволжском районе Ярославля стартовал долгожданный ремонт на проспекте Авиаторов.
Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook. Он попросил местных жителей отнестись с пониманием с возможным транспортным коллапсам.
Сейчас подрядчик демонтирует старые бордюры. После на дороге будут закрывать по одной полосе для фрезеровки полотна и укладки нового асфальта. Известно, что рабочие должны завершить ремонт до середины октября.
Также подрядчная организация должна привести в порядок все второстепенные проезды.
АиФ: последние новости
На улице Труфанова в Ярославле ремонтируют дворовую территорию Водоканалы продолжают наращивать задолженности перед ПАО «ТНС энерго» В Павловской роще в Ярославле спилят 120 деревьев
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
На Украину надвигается катастрофа321
Россию обвинили в попытке переманить Турцию52
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение