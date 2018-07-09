Посольство РФ: США следует исключить российские СМИ из своего списка иноагентов

"Вашингтону не нравится, когда установленные им для других правила начинают применяться в отношении него самого, — отмечается в комментарии дипмиссии. — Госдепартамент недоволен, что только финансируемые из американского бюджета СМИ оказались в российском списке иностранных агентов. Это легко исправить. Главное условие — прекратить преследовать российские СМИ в США и вывести их из американского списка иноагентов".

Как указывает посольство, «реакция Госдепартамента на возможные очередные законодательные ограничения его вмешательства во внутренние дела России вполне предсказуема». «Выделенные на продвижение американских интересов под прикрытием „либеральных“ ценностей сотни миллионов долларов налогоплательщиков как-то надо осваивать. При этом у Вашингтона нет ни морального, ни юридического права требовать что-либо у других стран, вмешательство во внутренние дела которых в нарушение Устава ООН и Хельсинского заключительного акта является официальной политикой США», — заметила дипмиссия.

"Нежелание играть по общим правилам стало причиной выхода США из Совета по правам человека ООН. А ранее — из ЮНЕСКО , одной из функций которой является защита прав журналистов, — говорится в комментарии. — В этой сфере здесь пока также неладно. Так, размещенный на американских серверах экстремистский украинский ресурс «Миротворец», содержащий личные данные тысяч западных журналистов, посещавших восток Украины , продолжает беспрепятственно функционировать".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила в пятницу, что «в России, претворяя в жизнь закон об „иностранных агентах“, были адресно выбраны в качестве мишеней РСЕ/РС и „Голос Америки“. По ее словам, » Госдума 3 июля сделала еще один шаг к принятию поправок к закону, которые распространяют понятие «иностранный агент» на физических лиц, принимающих участие в подготовке материалов для СМИ". «Это позволит российскому правительству сделать своей мишенью независимых журналистов и блогеров в отместку за их работу», — добавила Науэрт.

Закон о СМИ-иноагентах

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

В минувший вторник комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект. Как отметил на заседании председатель комитета, в ходе доработки инициативы ко второму чтению было сформировано «десять поправок, каждая из которых рекомендуется к принятию».