Завод из Балашихи подарил автомобиль поликлинике микрорайона Дзержинского

345-й механический завод из Балашихи подарил автомобиль новой поликлинике в микрорайоне Дзержинского. Об этом сообщил генеральный директор завода, председатель союза промышленников и предпринимателей Балашихи Рустам Гатауллин.

Новую поликлинику с детским и взрослым отделением открыли в микрорайоне Дзержинского в марте 2018 года. Взрослое отделение рассчитано на 240 посещений в смену, к нему прикреплено более 15 тысяч жителей. Детское отделение рассчитано на 200 посещений в смену. Оно обслуживает более 6 тысяч детей.

«Мы дружили и будем дружить с медициной. Естественно, забота о медицине — дело хорошее — это здоровье нации. С руководством центральной районной больницы мы нашли общий язык. Поэтому, когда я обратился к коллективу балашихинского 345 механического завода, что можно подарить поликлинике в микрорайоне Дзержинского на День медицинского работника — завод проголосовал, и мы купили автомобиль», — сказал Рустам Гатауллин

Он добавил, что поликлинике был передан автомобиль «Лада Ларгус». Рустам Гатауллин призвал руководителей других крупных промышленных предприятий Балашихи оказывать помощь медицинским учреждениям городского округа.

«Хотелось бы поблагодарить Рустама Мухтаровича Гатауллина и балашихинский 345 механический завод за то, что на протяжении многих лет они очень внимательно относится к системе здравоохранения. Мы рады, что вы помогаете словом и делом. Сегодня у нас радостное событие. Нам вручили ключи от автомобиля, который будет предназначен для нужд поликлиники в микрорайоне Дзержинского», — сказал главный врач балашихинской центральной районной больницы Михаил Антипов

Новый автомобиль будут использовать для перевозки больных в поликлинику на обследование, для транспортировки образцов анализов в лабораторию, перевозки инвалидов в санаторий.