Масштабными учениями отметила годовщину своего создания 20-ая армия ЗВО 

20-ая гвардейская общевойсковая армия Западного военного округа отмечает 75-летний юбилей.
Масштабными учениями отметили в Воронежской области 75-ую годовщину формиравания 20-ой гвардейской армии Западного военного округа. Новейшие образцы вооружения и техники, слаженная работа подразделений — даже в праздник ее бойцы демонстрируют отточенные навыки и высокий профессионализм.
Поздравить военнослужащих приехал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Он отметил героизм солдат и офицеров армии, проявленный в 1943 году при разгроме немецко-фашистских войск.
20-ая гвардейская армия Западного Военного округа на сегодняшний день — одно из самых крупных соединений Вооруженных Сил страны. Ее военнослужащие постоянно участвуют в наиболее значимых событиях военной жизни страны: Армейские международные игры, многочисленные учения и маневры с участием иностранных государств, испытания сверхсовременных вооружений, которые еще не поступили в войска серийно.
В честь сегодняшней даты и в память о героях Курской дуги, освобождения Праги и штурма Берлина в Воронеже возложили цветы к Вечному огню.