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Более 15 тыс. гостей посетили торжественные мероприятия на территории семи регионов РФ по случаю 75-й годовщины образования гвардейской Краснознаменной общевойсковой…
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Более 15 тыс. гостей посетили торжественные мероприятия на территории семи регионов РФ по случаю 75-й годовщины образования гвардейской Краснознаменной общевойсковой… 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В преддверии знаменательной даты состоялось более 50 открытых мероприятий: концерты, выставки современного вооружения и военной техники, спортивные состязания.
Более 15 тыс. гостей посетили торжества по случаю 75-й годовщины образования гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа на территории военных гарнизонов в семи регионах России.
В преддверии знаменательной даты состоялось более 50 открытых мероприятий: концерты, выставки современного вооружения и военной техники, выступления военнослужащих подразделений армии, дислоцированных в семи регионах России.
В городе воинской славы Воронеже торжественные мероприятия прошли на территории штаба общевойскового объединения ЗВО. Для приглашенных гостей и ветеранов армии была организована выставка вооружения и военной техники военных лет, а также современных образцов средств радиационной, химической и биологической защиты, стрелкового вооружения, новейших беспилотных средств воздушной разведки. Гостей на центральной площади города встречали с песнями военных лет в исполнении духового оркестра отдельного комендантского Преображенского полка.
Далее торжественные мероприятия прошли на площади Победы и Советской площади, где командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, командующий общевойсковой армией генерал-майор Андрей Иванаев, ветераны и офицеры управления общевойсковой армии, юнармейцы, представители общественных организаций и органов власти возложили цветы и венки к вечному огню и мемориалу Неизвестному солдату, посетили выставку современных образцов вооружения и военной техники, попробовали кашу, приготовленную на полевой кухне, а также прошли тестирование в новейшем мобильном комплексе для отбора на военную службу по контракту.
Более 1,5 тысяч воронежцев и гостей города посетили выставки, на которых были представлены бронетехника разведывательных подразделений «Рысь» и «Тигр», системы залпового огня «Град», самоходные минометы «Нона-СВК», бронетранспортеры БТР-82А, а также современные комплексные станции спутниковой связи. Пункт отбора на контракт провел более 200 собеседований, тестирование прошли 64 человека, а более 20 — подписали документы для прохождение военной службы.
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов в своем выступлении поздравил военнослужащих объединения, особое внимание уделил ветеранам общевойсковой армии, которые помогли создавать, развивать и сохранять традиции воинства и преемственности поколений. Также командующий войсками округа заявил о продолжении курса развития армии и создании трех новых полков, которые войдут в боевой состав армии до конца текущего года.
На вооружение армии продолжают поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, плановые этапы модернизации проходят стоящие на вооружении танки Т-72Б1 и Т-72Б3. Техника получает усиленное многослойное бронирование с противокумулятивными экранами «Реликт», современные многоканальные прицелы «Сосна-У». Кроме того, танки оснащаются автоматической коробкой передач, прицельными комплексами, более мощным двигателем и видеокамерой заднего вида для механика-водителя.
Также подразделения оснащаются бронетранспортёрами БТР-82А, боевыми машинами пехоты БМП-2, артиллерийскими системами Мста-СМ2, системами залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», комплектами боевой экипировки инженерно-саперных подразделений ОВР-3, техникой войск связи, противовоздушной обороны, разведки, медицинского и технического обеспечения.
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