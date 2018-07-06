В Госдуме прокомментировали ответные пошлины на товары из США

Введение дополнительных повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара позволит возместить потери федерального бюджета Российской Федерации и не связано с компаниями, которые могут проиграть или выиграть от их действия, сообщил RNS председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев

«Дело в том, что они ( США ) перекрыли нам по алюминию ситуацию и, соответственно, мы несем финансовые потери, поэтому Россия приняла ответные меры. Это касается бюджетных средств, а не компаний, которые от этого (ответных пошлин) выиграют или проиграют. Те, кто проиграют, это американские компании — импортеры. Что касается российских компаний, то тоже никакая компания не выиграет. Вопрос только в сбалансированности бюджета — наших потер и наших возмещений», — сказал он.

Он пояснил, что вопрос (введения ответных пошлин) в бюджете России, из которого идут, в том числе, и социальные расходы.

«Если нас отграничивают в поставках нашего сырья на международный рынок, то сырье туда не поступают, и мы налоговые отчисления не получаем. Соответственно, мы пытаемся найти ту категорию товаров, которые поставляют нам и дополнительно обложить их пошлинами, чтобы возместить свои потери. Мы нашли кто виноват и из-за кого мы эти деньги не получим — в данный момент это таможенные сборы», — отметил председатель комитета.

Он отметил, что «ни о какой поддержке, ни о каком специальном наезде на какие-то американские компании речи не идет».

«Мы же планировали эти поступления, когда делали прогноз по бюджету. Мы же не могли предусмотреть, что санкции будут наложены на «Русал» на экспорт его продукции. Бюджетный прогноз, который мы утверждали в Государственной Думе, цифры от этих поступлений были запланированы. Теперь по факту эти деньги в бюджет не поступят. Мы пытаемся их возместить», — пояснил депутат.

Жигарев считает, что ответные пошлины — это «только первые шаги». «Мы предпринимаем и другие шаги. Мы подадим и в суд на возмещение. На нас же подали в суд по свинине — это вопрос международного права. Явно, что на этом мы не остановимся», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия ввела дополнительные повышенные ставки импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара в качестве ответных мер на введение США пошлин на сталь и алюминий. Под ответные меры попадут некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в $537,6 млн Повышение пошлин на данном этапе позволит компенсировать России только часть ущерба — $87,6 млн Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.