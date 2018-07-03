Египетские военные ликвидировали трех экстремистов на Синайском полуострове

Сообщается, что ВС страны при поддержке полиции обнаружили и изъяли десятки единиц оружия и боеприпасы, ликвидировали несколько тоннелей, укрытий и складов, использовавшихся экстремистами в разных частях Синайского полуострова.

Операция «Синай-2018» продолжается с февраля. За это время были уничтожены порядка 200 экстремистов.