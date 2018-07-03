Патрушев заявил об уязвимости транспорта на Дальнем Востоке для терактов

"Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются потенциально опасными с точки зрения их уязвимости для совершения актов незаконного вмешательства, включая акты террористической направленности", — отметил Патрушев.

Он также раскритиковал работу по оценке уязвимости таких объектов. Патрушев уточнил, что процедуру категорирования на Дальнем Востоке прошли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети прошли оценку уязвимости.

"Очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности. Почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют", — добавил секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что более половины тех лиц, которые ответственны за работу по обеспечению безопасности перевозок, не имеют специальной профессиональной подготовки.